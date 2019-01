Mariano Rajoy: "No me ha costado volver a ser un ciudadano normal"

ENTREVISTA DEL EXPRESIDENTE EN ONDA CERO

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que no le ha costado dejar el cargo y "volver a la vida normal". Rajoy afirma que ser presidente del Gobierno es "muy difícil" y confiesa que no echa de menos vivir en la Moncloa. "No me siento extraño en mi propia casa. Vivía a cinco minutos y veo los mismos sitios".