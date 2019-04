Rajoy y Puigdemont no niegan haberse reunido aunque ambos siguen enrocados en sus posturas

NO HA CONFIRMADO EXPLÍCITAMENTE LA REUNIÓN

Ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont han querido confirmar si se reunieron o no el 11 de enero en Moncloa, como publica La Vanguardia. Ambos niegan que hayan negociado pero no que se hayan visto. El presidente del Gobierno insiste en que un referéndum no es negociable y Puigdemont asegura que cumplirá el mandato del Parlament.