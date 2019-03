Mariano Rajoy sobre Bárcenas: "Me equivoqué"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido el error por haber confiado en el extesorero del PP Luis Bárcenas: "Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así".

Rajoy acusa a la oposición de perjudicar la 'Marca España'

Rajoy ha reconocido ese error en su intervención ante el pleno del Congreso para informar del caso Bárcenas.

"Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía", ha recalcado.



El jefe del Ejecutivo, que ha citado en varias ocasiones explícitamente el nombre de Bárcenas, ha señalado que dio crédito a esta persona porque carecía de razones para dudar de su inocencia y, por tanto, ha dicho, "me fié de él y le apoyé".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado también que "estamos ante una asombrosa e imaginativa colección de falsedades como el tiempo y la Justicia demostrarán".

En el PP "se ha pagado en blanco", ha dicho Rajoy, que ante los diputados ha asegurado que él siempre ha declarado todos sus ingresos y sus declaraciones de la renta y de patrimonio de los últimos diez años están "a la vista de todo el mundo".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado duros ataques al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su estrategia ante el caso Bárcenas y le ha espetado: "Vive usted bastante más pendiente de él que yo".



En su comparecencia ante el pleno del Congreso, Rajoy ha criticado la irresponsabilidad de Rubalcaba en este asunto y ha utilizado muchas de las frases que pronunció el dirigente socialista hace años para defender la actuación de la Justicia y no acusar de antemano.



Entre ellas, ha destacado una: "Si se invierte la carga de la prueba, hay que demostrar la inocencia como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo".



Ante la petición de dimisión que le ha venido formulando Rubalcaba, Rajoy se ha preguntado cuántos diputados socialistas seguirían en la Cámara si hubiera que pedir la dimisión por cada información tendenciosa.