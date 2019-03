Mariano Rajoy: “No se va a celebrar un referéndum en contra de la soberanía nacional”

Mariano Rajoy está cada vez más cerca de estrechar la mano de Artur Mas. La reunión aún no tiene fecha, pero sí estación: “se hará previsiblemente antes del verano”, confirmó Rajoy.

En el tira y afloja que mantienen sobre el desafío independentista catalán. Mas ha empezado a aflojar un poco a través de una entrevista y en un medio extranjero. “Si ellos aceptan la posibilidad de una consulta o un referéndum en Cataluña, podemos hablar de los términos de la consulta”, aseguró en Bloomberg.

Pero Rajoy no mueve su postura: con referéndum de por medio, asegura, no habrá negociación. Mas consciente, ya señalaba en la entrevista que no había hueco para el optimismo. También está convencido de la Independencia y seguir en la Unión no están reñidos, aunque el periodista le ha recordado las advertencias de las instituciones europeas.

Y lo ha justificado diciendo que Cataluña aporta mucho a la Unión. En Madrid un grupo de intelectuales se ha pronunciado a favor de una España Federal. Confían en que alguien les escuche. Rajoy suele coger vacaciones en agosto, así que ahora lo que queda por cuadrar son las agendas.