En plena celebración de la Fiesta Nacional se ha filtrado parte de la sentencia del 'procés' que los magistrados del Tribunal Supremo todavía no han firmado.

Se rechaza el delito de rebelión que defendió la Fiscalía y que implicaba las mayores penas, de hasta 25 años. Los líderes independentistas serían condenados, por tanto, por sedición y malversación.

Una filtración que ha pillado a Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, en el Palacio Real tras el desfile de la fiesta del 12 de octubre. En uno de los corrillos con los medios, el magistrado del Tribunal Supremo ha dicho sentirse "disgustado".

Ha afirmado que "no hay sentencia hasta el último minuto" y ha recordado que no puede ratificarla porque sería "una insensatez". Además, Marchena ha añadido que "es una pena" y que no está terminada hasta que la firma el último magistrado.