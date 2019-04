El rey Juan Carlos ofreció dos millones a Manos Limpias para retirar la acusación contra la infanta Cristina

Miguel Bernad, responsable de Manos Limpias, asegura que el rey Don Juan Carlos le ofreció a través del marqués de Mondéjar dos millones de euros a cambio de que se retirase la acusación contra la infanta Cristina en el caso 'Nóos'.

Lo reconoce en una conversación con la abogada López Negrete y que ha sido filtrada al diario 'El Mundo' el mismo día en que la jurista acudía a declarar por la trama de chantajes de Ausbanc y Manos Limpias.

En dicha conversación, Bernad explica que, además de los dos millones de euros, el emisario del rey ofrecía cubrir "todos los gastos" que hubiera del juicio. Además, indica que, "para que no hubiera ningún rastro", el pago sería "en cash".

Por su parte, Negrete, ha dicho que tiene "obligación de secreto profesional" en relación con su cliente. En la conversación filtrada, Negrete respondía a Bernad, a quien no terminaba de dar crédito a lo que le dice su cliente.

"¿Qué es lo que quieren? ¿Que no vayamos el día 11 y que no nos opongamos a la cuestión previa y retiremos la acusación?", le pregunta. "Son unos sinvergüenzas. Nos quieren despachar con dos millones de euros. ¡Qué hijos de puta son!", añade, antes de sentenciar con un "'no' rotundo". "A estas alturas de la película, Miguel, ni tú ni yo estamos aquí por dinero", concluye la abogada.

La Casa Real, por su parte, ha preferido no hacer ningún comentario sobre esta grabación, que está fechada en diciembre de 2015.