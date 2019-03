Manifestación en Barcelona contra la Monarquía “antidemocrática” y “caduca”

Bajo el lema ‘Ningún pacto ningún rey, el pueblo catalán decide’, el centro de Barcelona se ha teñido este domingo con los colores de la república. Entre 400 y 1.000 personas según la Policía y más de 4.000 para la organización. Piden la Tercera República y apuestan por el fin de una Monarquía a la que consideran una institución “antidemocrática” y “caduca”.

“La monarquía me parece que es incompatible con la democracia”, afirma una de las manifestantes. “Nadie la ha decidido, no la hemos votado y la monarquía responde a un sistema medieval”, señala otra. Al frente partidos catalanes republicanos como Esquerra, ICV y CUP, pero también sindicatos de estudiantes y de trabajadores que, dicen, no renuncian a su derecho a decidir.

“Tenemos que desempoderarles, empoderar al pueblo y el pueblo que se pronuncie”, manifiesta uno de los participantes. Otra de ellas pide que den “la ocasión a todos de votar ya no sólo por España sino por Cataluña”. Porque el referéndum independentista ha estado también muy presente en esta marcha. “En el fondo a todos nos une el estar contra una Monarquía que creemos impuesta”, cuenta una de las personas que han salido a las calles este domingo.

En su camino, los manifestantes han desplegado esta estelada en un edificio de Via Laietana. Una protesta que se ha desarrollado bajo la atenta mirada de los Mossos y ha concluido con la lectura de un manifiesto frente al Palau de la Generarlitat.