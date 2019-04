Malestar en Génova con la propuesta de Cifuentes: fuentes del PP insisten en que busca anotarse un tanto

Es la fórmula que asegura lleva defendiendo desde mucho antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. "Un militante, un voto", dice Cristina Cifuentes. Con ella dice querer mejor la propuesta que la dirección nacional llevará al Congreso de febrero. "No se puede hablar ni de desafíos, ni de retos, para nada...", añade.

Es más, según Cifuentes la propuesta del PP madrileño persigue un objetivo: "reforzar el liderazgo de Mariano Rajoy en el Partido Popular".

Pero en Génova este movimiento de Cifuentes ha provocado malestar. Fuentes del partido aseguran a la Sexta Noticias que Cifuentes trata de apuntarse un tanto con una propuesta de primarias que está abocada al fracaso.

En público, el responsable de elaborar la ponencia política y de estatutos que llevarán al Congreso Nacional ha defendido su propuesta. "La posición mayoritaria dentro del partido es mantener este sistema de representación, eso si mejorado", explica Fernando Martinez-Maillo, vicesecretario de organización del PP.

Lo que no quieren en el PP, insisten, es importar modelos de primarias que no funcionan "Lo que no vamos ha hacer es copiar modelos que se han demostrado fracasados en otros partidos", cuenta Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso.

A un mes escaso del cónclave de los populares, Cifuentes defiende que se abra el debate porque los congresos a la búlgara ya son cosa del pasado.