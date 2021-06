La Comunidad de Madrid ha tildado de "fraude" la obligatoriedad del nuevo Plan de Actuaciones Coordinadas aprobado esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud. Con esa contundencia se ha pronunciado el viceconsejero de Sanidad de la región, Antonio Zapatero, que insiste en que no acatarán las normas.

"Entendemos que nos parece que es un fraude usar el Consejo para imponer medidas a las CCAA, que son las que tienen las competencias. Esto es una intervención, y nos parece que no es idónea ni proporcional a la situación actual", ha espetado en la rueda de prensa en la que se analizan los datos epidemiológicos en Madrid.

En este sentido, Zapatero sostiene que, desde el Ejecutivo autonómico, no se sienten "vinculados" con la propuesta, que obliga al territorio a mantener cerrado los negocios de ocio nocturno y a clausurar el interior de la hostelería.

Concretamente, el viceconsejero ha advertido que, en cuanto reciban la orden comunicada, "los servicios jurídicos de la región tomarán las medidas pertinentes". Es decir, como ya avisaba la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, la región recurrirá el plan. No obstante, Zapatero recuerda que se trata de una orden que aún no ha llegado a la Consejería, debido a que todavía no se ha materializado su publicación en el BOE.

"Ni siquiera en enero [las medidas del Consejo] fueron obligatorias. Ahora se quiere imponer un criterio que no es idóneo y que no es proporcional a la situación. Las sentencias hacen referencia a la proporcionalidad, y esta medida que se plantea no la tiene. Por tanto, vista la posición de otras comunidades, me gustaría saber qué medidas se pueden plantear en relación con eso", ha sentenciado el dirigente.

Darias, tajante: "Si no se cumplen las medidas, tendremos que hacer que se cumplan

Tras la rebeldía expuesta por la Comunidad de Madrid, que no ha sido la única en afirmar que rechazará el Plan de Actuaciones Coordinadas —Andalucía, Euskadi y Castilla y León también han adelantado que no seguirán las medidas—, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido recordar con contundencia la obligatoriedad de este nuevo marco.

"Las decisiones coordinadas son de obligado cumplimiento. Es un trabajo previo de 13 comunidades autónomas, y actualiza el protocolo existente, porque teníamos el ocio nocturno cerrado. Si no lo hacen, tendremos que hacer que se cumpla", ha aseverado en una entrevista este viernes en la Cadena Ser. Eso sí, "siempre por el dialogo y el consenso", ha matizado tras la advertencia.

De acuerdo con la ministra, el documento aprobado en el Consejo Interterritorial "no es del Ministerio, como sí ocurrió en Semana Santa". Y, en este sentido, lanza un dardo a las regiones que se han opuesto: "Ninguna pidió nada sobre hostelería".

Una afirmación que, desde el Ejecutivo madrileño, han desmentido: "No solo expresamos el desacuerdo en este primer borrador que se nos hizo llegar, que entendíamos que no tenían una justificación. Sino que se envió un documento por escrito en plazo, en tiempo y forma, a la propia coordinación", ha asegurado Elena Andradas, directora de Salud Pública.

Ahora, como ha confirmado la ministra Darias, faltan apenas unos pasos burocráticos para que las medidas entren en vigor: "Hoy firmaremos la orden y se publicará en el BOE. Pero no es pugna partidaria, sino medidas sanitarias, para consolidar los datos". En cuanto esto se produzca, la orden llegará a la Comunidad de Madrid y, como ya ocurrió en octubre, empezará una nueva lucha en los tribunales. "Se tomarán medidas", ha repetido Zapatero.

Galicia responde al Gobierno: "No procede tratar la pandemia con amenazas"

Tras esta disputa entre Madrid y Gobierno, una de las comunidades que en su momento votó en contra del documento de la Interterritorial, Galicia, ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo después de que Darias promulgara la obligatoriedad del acuerdo.

En concreto, ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el encargado de responder al Ejecutivo nacional: "No procede tratar la pandemia con amenazas", ha expresado en declaraciones a los medios en un acto en Santiago.

Así, a juicio del presidente gallego, lo que procede es "tratar la pandemia con rigor, con diálogo y con razones". Y, en línea con esto, Feiijóo critica "ese tipo de amenazas" por parte del Gobierno que, asegura, "son impropias en un estado descentralizado, con servicios de salud y con competencias en salud pública". Junto con eso, ha aclarado que el rechazo de la Xunta al protocolo estatal se basa en cuestiones epidemiológicas.