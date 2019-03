Macron, sobre el 1-O: "Confío en la determinación de Rajoy para defender los intereses de toda España"

Los líderes de la Unión Europea han respaldado al Gobierno español en una cumbre informal celebrada a dos días de la convocatoria del referéndum en Cataluña, cuestión que aunque no figuraba en la agenda de esta cita sí que fue comentada en los márgenes de la reunión por muchos de los mandatarios.

Uno de los más contundentes en ese apoyo fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien declaró hoy que sólo tiene "un interlocutor" en España, que es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que confía en su "determinación" para defender "los intereses de toda España".

Mariano Rajoy no asistió a la cumbre en la capital estonia, precisamente por la situación en Cataluña, y encabezó la delegación española el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo.

Por su parte, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, reconoció que la situación en España no es fácil: "No es fácil. Es sensible. Les deseamos que permanezcan fuertes".

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, afirmó que Cataluña tiene que respetar las leyes de España: "Madrid tiene razón. Es importante intentar hablar a nivel político".