Los independentistas responden con ironía a las imputaciones: "Queridos miembros del club de los querellados…"

Con un multitudinario acto los partidarios del sí empezaron la campaña del referéndum y con ironía respondieron las imputaciones: "Queridos querellados y querelladas, queridos miembros del club de los querellados que hoy tiene nuevas incorporaciones en representación del mundo municipal" arrancaba Puigdemont.

También respondía así a los registros en busca de papeletas: "¿Las papeletas dónde están?". El público las llevaba en las manos, y el 1 de octubre, dice Puigdemont, habrá tantas que les sobraran: "Con un poco de suerte hasta haremos un poco de merchandising cuando se acabe el referéndum y podremos subastar el material que nos ha sobrado".

Las bromas se repitieron durante toda la noche: "Estamos haciendo el mitin legal más importante de la historia de este país" aseguraba Jordi Sánchez, presidente de la ANC. En la que también mandaron un mensaje a la vicepresidenta: "Soraya, un abrazo fraternal de los miles de insumisos e insumisas que en esta plaza os desafía" decía Quim Arrufat, portavoz del secertariat de la CUP.

Los presentadores del acto, no se quedaron atrás: "¿Habías presentado alguna vez un acto ilegal como este?". Bromeando incluso con que en cualquier momento les frenaran: "Ya ha entrado la Guardia Civil". Pero no se frenó y hoy el Gobierno explicaba por qué: "El Gobierno no impide actos, son las autoridades judiciales" ha defendido Méndez de Vigo. La fiscalía ha abierto diligencias para investigar la celebración del mitin.