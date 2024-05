El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado muy duro este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios "de política exterior", a quienes ha mencionado como los "talibanes".

"Es muy importante que un político se ocupe de las personas. Pero hay que ocuparse de las personas correctas, de las personas adecuadas", ha comentado Miras en un acto electoral que ha tenido lugar en Murcia y en el que ha estado respaldado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No diré yo que Pedro Sánchez no se ocupa de las personas, pero se está ocupando de Puigdemont, de Milei, y ahora de sus socios de política exterior que son los talibanes", ha comentado el popular, quien además ha añadido que "esas no son las personas correctas para ocuparse".