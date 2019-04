Padres y profesores denuncian un comienzo caótico en el primer curso de la 'ley Wert'

Un lazo por cada uno de los ladrillos que faltan para construir el colegio de sus hijos. "Llevamos muchos años esperándolo" dice una madre.

En un centro educativo del municipio valenciano de Alaquàs las clases se imparten en barracones, una situación que se repite en la comundiad.

Un comienzo de curso, el primero de implatación de la ley Wert, caótico según denuncian docentes y padres. Santiago es profesor interino, hasta ayer no sabía cuál sería su colegio: "Ayer me adjudicaron y hoy he tomado posesión de la plaza".

Paz conocía hacer unas horas qué materias se encargaría de dar este año: "Si tú no has dado el módulo que te toca dar ¿cómo te preparas?".

Tras la comunidad valenciana las clases comienzan de forma escalonada en el resto del país pero con la misma preocupación de la comunidad educativa.

"Hay muchas comunidades autónomas que todavía no han publicado desarrollos curriculares" dice Nicolás Fernández, Sindicato de Profesores ANPE.

Un no claro a la LOMCE ya manifestado por Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias. El cambio de los libros de texto uno de los temas más polémicos, solo lo aplicará Castilla la Mancha, el resto de comunidades no recomiendan ni imponen esta medida.

"Es una medida totalmente innecesaria porque tenemos montones de libros en los bancos de libros" explica Jesús Salido, presidente de CEAPA.

El sindicato de estudiantes ya ha anunciado que se pondrán en huelga. La primera el 21 de octubre.