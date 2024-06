Juan Lobato e Isabel Díaz Ayuso han vuelto a protagonizar un nuevo choque durante la sesión de control de la Asamblea de Madrid. El portavoz socialista ha acusado a la presidenta regional de "no escuchar" y dedicarse solo a "insultar".

"No solo no gestiona, no escucha", ha comenzado diciendo, señalando que los "insultos, el odio y los ataques" se producen todos los días. Juan Lobato ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso está llevando a la Presidencia de la Comunidad de Madrid "al barro".

Además, durante su intervención también ha aprovechado para indicar que Ayuso está dando alas a la extrema derecha, acusándole de "haber creado un monstruo". "Siempre habrá alguien que grite más, que insulte más, que odie más", ha destacado.

De esta forma, ha señalado que, como siga alimentándolo, lo único a lo que va a aspirar es a ser "una simple telonera de una fiesta que va a acabar mal".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha replicado que en Madrid no son "una máquina de fango" sino que van a ser "el azote de la corrupción", porque no les tienen "ningún miedo".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Juan Lobato, la dirigente madrileña ha acusado a Sánchez de comportarse "como un matón" cuando fue a RTVE a "amenazar a los jueces y amenazar a los medios de comunicación" así como a "meterse por medio con la Comunidad de Madrid".

"No nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades, mientras ustedes ni en Cercanías, ni en seguridad, ni en nada hacen sus deberes", ha espetado, para a continuación acusar a los socialistas de comportarse "como auténticos matones políticos" y de ser "un completo desastre".