Las víctimas catalanas del terrorismo piden a Carme Forcadell que se disculpe por recibir a Arnaldo Otegi

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) se ha reunido con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y le ha exigido que pida perdón a las víctimas por haber recibido al líder abertzale Arnaldo Otegi y haber "ensuciado" la Cámara, algo que Forcadell ha rehusado hacer.

La visita la semana pasada al Parlamento catalán del secretario general de Sortu, que fue invitado por la CUP y se reunió con miembros de la comisión de Exteriores, con representantes de la CUP y Junts pel Sí y con Forcadell, provocó la indignación de las víctimas, que mantuvieron ese mismo día un encuentro con Ciudadanos y PP, mientras que Forcadell se comprometió a recibirlos este lunes.

Así pues, la presidenta de la Cámara catalana ha recibido finalmente en audiencia en su despacho a los representantes de la ACVOT, en un encuentro que ha durado cerca de cincuenta minutos y que sus representantes han calificado de "cordial". Justo al ser recibidos por Forcadell, con las cámaras, fotógrafos y periodistas aún presentes, el presidente de ACVOT, José Vargas, le ha entregado un documento que recogía los testimonios tras esa visita de Otegi de varios familiares de víctimas del atentado de ETA en Vic (Barcelona) hace 25 años.

"Vale la pena que se lo lea, como presidenta de esta institución que se entiende que es democrática, porque desde que recibe a un asesino para mí deja de ser democrática", ha afirmado Vargas en declaraciones tras el encuentro. Además, el dirigente de ACVOT ha trasladado a Forcadell "una pregunta muy sencilla": "Le he preguntado si pedía disculpas a las víctimas de ETA en Cataluña porque Otegi hubiera ensuciado esta institución entrando aquí. Ella ha dicho que no pide disculpas, que institucionalmente era su obligación poderles recibir como representante de un partido. Y ahí acaba la reunión, no hay nada más que hablar", ha dicho Vargas.

Fuentes de la presidencia del Parlament han confirmado a Efe que, en efecto, Forcadell no ha querido disculparse por la reunión con Otegi, al argumentar que se trata de un representante político y que ya ha cumplido su condena. Pero Vargas le ha advertido, ha apuntado el presidente de ACVOT, que si un "representante de terroristas" como Otegi ha entrado en el Parlament, "a partir de ahora se abre la veda". "Podemos traer a José Bretón, que mató a sus hijos, cuando salga de la cárcel. O cualquier terrorista yihadista de los atentados de París y Bruselas. O un pederasta. O un violador. O un maltratador de mujeres. Todos cumplirán su condena. Pues que vengan a dar lecciones magistrales al Parlament", ha dicho el dirigente de ACVOT.

El dirigente de ACVOT ha invitado además a Forcadell a que dé explicaciones directamente a las víctimas y, en este sentido, "una buena oportunidad" para "convencerles de por qué trajo a Otegi" en el homenaje que se celebrará en Vic por los 25 años del ataque de ETA y al que asistirán víctimas de aquel atentado y del de Hipercor en Barcelona.

Ha agradecido el apoyo del PPC y C's y ha cargado, en cambio, contra el PSC por no asistir a la reunión del pasado miércoles con esos partidos. "No entiendo cómo el PSC, con lo que ha sufrido en sus carnes por atentados terroristas y concretamente de ETA, no viniera a esa reunión", ha subrayado.