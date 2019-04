Las redes arden durante la declaración de Rajoy: todos los partidos, salvo Ciudadanos, la han seguido minuto a minuto

Las redes sociales ardían mientras Rajoy declaraba y se convierte en tendencia en España. El PSOE ha hecho bandera con un hashtag: corrupciNO. A través de su cuenta de Twitter, el Partido Socialista ha escrito: "Que un presidente del Gobierno se siente en la Audiencia Nacional no es una buena imagen para España".

Y se ponen filosóficos, como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al hablar de la memoria del presidente: "Rajoy más socrático que nunca, 'solo sé que no sé nada'".

Otros, como Zaida Cantera también han criticado su actitud: "A Rajoy le ha faltado decir 'que soy el Presidente, ¿eh?, la chulería manifiesta del que se sabe impune".

En Podemos, brindan: "Chupito por 'no me consta', 'no lo sé' y 'la otra pregunta ya tal'.

Pablo Echenique alude a la memoria de Rajoy: "Recuerda todo perfectamente, excepto lo que tiene que ver con el dinero, que no sabía nada, eso lo olvidó a martillazos".

En el PP están muy satisfechos con la declaración de su presidente. El número tres de los populares destaca su contundencia. "Rajoy, claro, contundente, explícito y tranquilo frente a las preguntas del abogado de ADADE, es decir del PSOE", ha dicho Maíllo.

El PP critica al abogado que ha llevado a testificar a Rajoy: "El abogado que interroga a Rajoy es ¡Padre de un podemita imputado!".

Mientras, en Ciudadanos ninguno de sus dirigentes, ni los más tuiteros, escribe durante la declaración. Silencio en sus redes. Muchos usuarios de redes han mostrado su sorpresa por la escasa cobertura de la histórica declaración en la televisión pública.

Las redes se han convertido una vez más en el foro de debate ciudadano.