Las explicaciones de Pedro Duque sobre su sociedad patrimonial en seis titulares: "Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales"

Dice que no ha tenido buen día y que no le gusta hablar de estas cosas. "Me fastidia bastante hablar de cosas personales en público, pero en este caso voy a hacer una excepción", señala el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pero Pedro Duque ha explicado el porqué de su sociedad patrimonial. "No sé si fue el notario o quién, pero nos recomendaron constituir una sociedad que llamaban patrimonial", explica.

Según el ministro, era la mejor solución viviendo él y su mujer en el extranjero, pero le salió cara, asegura que "tampoco era tan buen consejo porque nos costó un montón de dinero", añade.

Duque aclara que, además, la sociedad cumplió con Hacienda porque ha "liquidado sus impuestos de sociedades". También explica de dónde procede la facturación de la sociedad. Asegura que "la sociedad ha facturado cuando hemos estado fuera de España y la casa ha sido alquilada".

Incluso ha dicho que se autoarrendaba la casa sin contrato. Para Duque, pagados todos los impuestos, no existe conflicto ético. "Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo donde, en este caso, se puede interponer una cuestión de ética", añade.

Está por ver si estas explicaciones convencen a la oposición.