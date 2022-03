La decisión del rey emérito Juan Carlos I de fijar su residencia en Abu Dabi y regresar "con frecuencia" a España después de que la Fiscalía diera carpetazo a la diligencias sobre su fortuna no ha sido bien recibida en gran parte del arco parlamentario.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que tiene la sensación de que cada vez hay más gente en España que tiene una "clara conciencia" de que la justicia no funciona igual para todos.

"Tengo la sensación que cada vez hay más gente en nuestro país que tiene una clara conciencia de que la justicia no funciona igual para todos", ha señalado la ministra de Igualdad, al tiempo que ha añadido que se trata de la "peor noticia" para los monárquicos y, sobre todo, para la democracia española.

La dirigente de Unidas Podemos no ha entrado a valorar si considera que no se han cumplido las leyes y ha zanjado: "Creo que hay muchísima gente que tiene esa sensación, que la justicia no es igual para todos".

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha asegurado que así se "certifica" que la monarquía es "una institución diseñada para poder delinquir".

"Hasta ahora, algún español bienpensante, incluso algún monárquico decente, podría haber pensado que la justicia no se iba a atrever a decretar una impunidad total sobre las actividades corruptas y delictivas de Juan Carlos I. Pues no", ha escrito Echenique.

"Teniendo en cuenta lo que ha dicho la justicia, si Felipe VI tomara la decisión de enriquecerse de manera corrupta y delictiva, tiene ahora la jurisprudencia en la mano para tener la certeza absoluta de que no se le podría juzgar", ha lanzado.

El líder de Más País, por su parte, ha apuntado que "el rey Juan Carlos nos debe explicaciones a todos los españoles" y ha criticado que "España no ha hecho ninguna modificación legal para que esto no vuelva a suceder".

"Si presuntamente delinquió es porque la figura de la inviolabilidad se lo permitió. Nosotros hemos propuesto modificarla", ha recordado, al tiempo que se ha mostrado pesimista en que la posible comparecencia del emérito en el Congreso vaya a suceder: "Si no nos han dejado hacer comisiones de investigación, imaginen lo que va a pasar en este caso. La comparecencia del rey emérito va a ir en el mismo sentido".

Mireia Vehí, diputada de la CUP, también se ha mostrado muy molesta con la decisión del emérito, al que ha calificado como "un ladrón": "Vamos a citar al rey Juan Carlos y al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón a la comisión de justicia. Nuestra pregunta es qué va a hacer el PSOE".

"El mensaje que se envía es que la monarquía está por encima de todo el mundo, que el rey puede hacer lo que quiera, robar y cometer delitos", ha criticado.