La tensión entre el Gobierno central y el catalán, en aumento por la polémica de las esteladas

A dos días de la Final de Copa del Rey, parece que el partido se juega en la puerta de un juzgado. La Vicepresidenta ha apoyado las razones que dio Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las esteladas porque entiende que la decisión de veto se ampara en la Ley del Deporte.

Respalda la decisión de Delegación del Gobierno, aunque respetará la decisión de los jueces. Pero es la parcial interpretación de la ley la que ha abierto la puerda del recurso. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia, aclara que "la Ley no dice que no se pueden llevar símbolos deportivos sino que no se pueden mostrar símbolos que fomentan la violencia y el terrorismo".

El Ministro de Interior en funciones se lava las manos y pide respeto por los símbolos, en este caso, por la Senyera. Sin embargo, si no entran las banderas, no entran en el campo ni el President de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona, aunque si la prohibición se levanta, se replantearán su posición.