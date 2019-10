Dura respuesta del exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras,tras conocer la sentencia del juicio del procés que le condena a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de sedición en concurso medial y por malversación, agravado por razón de su cuantía.

En un audio al que ha accedido en exclusiva laSexta y Newtral.es, critica que no se trata de justicia, sino de "venganza", y avisa: "No abandonaré mis convicciones, no hará que dejemos de ser independentistas. Ahora tenemos más motivos".