La presidenta del PP de Cantabria utiliza la figura de Stephen Hawking para justificar que su equipo utilizó la cuenta de una persona con discapacidad

Para negar el supuesto pucherazo en el PP de Cantabria, la última idea de la presidenta regional ha sido echar mano de una particular comparación: "Por esta regla de tres y con arreglo a esta teoría que algunos están acuñando, una persona como Stephen Hawking no podría participar en el Congreso del PP de Cantabria... Ahí lo dejo".

María José Sáenz de Buruaga utiliza la figura del científico para justificar que su equipo utilizó la cuenta de una persona con discapacidad a pesar de que un informe médico lo acreditaba para pagar las cuotas de cientos de militantes y permitir que participaran en el Congreso regional del partido de 2017. Sáenz de Buruaga ganó ese Congreso al expresidente Ignacio Diego por solo cuatro votos.

En unas grabaciones a las que ha tenido Ok Diario, ella reconoce que el Congreso estuvo manchado: "El Congreso está manchado. Yo estoy convencida de que la sentencia y el juez van a dejar las cosas en su justo término". Y justifica así esta práctica: "La cuota: unos te la dan para que la pagues, el otro te dice que se la pagues porque no la puede pagar y no va a ir al banco ni va a poner 20 o 18 euros para un Congreso. Y ellos se arreglan ahí con sus cuotas con la gente y sus afiliados".

El actual equipo de gobierno sigue negando irregularidades. Sáenz de Buruaga achaca las acusaciones a la guerra abierta en el PP regional y a una campaña de acoso personal y dice que no piensa dimitir.