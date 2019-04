La Justicia Belga deja en libertad con medidas cautelares a los exconsellers Comín, Puig y Serret

Los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han sido puestos en libertad sin fianza pero con medidas cautelares mientras se resuelven las órdenes europeas de detención y entrega dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En concreto, los tres políticos catalanes tendrán que permanecer en Bélgica, comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran, según han explicado la defensa de los políticos catalanes. Se trata de la segunda vez que el juez belga de instrucción dicta libertad sin fianza pero bajo condiciones para los tres exconsellers que permanecen en Bélgica, puesto que en noviembre tomó la misma decisión.

Sin embargo, en aquella ocasión también estaban obligados a comunicar sus movimientos cotidianos. En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía, Comín ha expresado su "inmensa satisfacción" por este hecho y por la decisión de la Justicia alemana de dictar libertad bajo fianza para Carles Puigdemont, y ha pedido que los políticos catalanes presos en España también salgan de prisión. "Lo primero que tenemos que decir es nuestra satisfacción inmensa por las decisiones que hemos conocido hoy, nuestra libertad sin fianza y la libertad de Puigdemont. Además queremos expresar nuestra satisfacción muy grande de ver que ya hay una primera decisión de la Justicia europea que dice claramente que el delito de rebelión no se ha producido", ha dicho Comín.

"Por tanto, lo primero que hacemos es exigir la inmediata libertad de los compañeros que hoy están en prisión preventiva en España. Porque ya hay una primera decisión europea que explica que el motivo por el cual se les mantiene en prisión preventiva es espurio", ha argumentado el exconseller. Comín también ha subrayado que afronta el resto del proceso "con toda la tranquilidad del mundo" porque tiene la "plena convicción" de que serán "capaces de demostrar a los jueces que sobran los motivos para no ejecutar la extradición".

En la misma línea, Puig ha asegurado que es "incomprensible" que haya políticos catalanes en prisión en España y ha mostrado su confianza en que tras los "acontecimientos" en Alemania tengan "una repercusión fuerte" en España. "La Justicia española no puede seguir indiferente", ha expresado. En una rueda de prensa, la Fiscalía de Bruselas ha explicado que los tres exconsellers se han entregado a la Policía belga y han sido privados de libertad para ser trasladados a la sede del Ministerio Público de la capital del país, donde han prestado declaración ante el juez de instrucción.

La portavoz de la Fiscalía, Ine Van Wymersch, ha explicado que no está fijada una fecha fija para la comparecencia ante la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), pero que lo previsto es que tenga lugar en las próximas semanas. El juez de este tribunal debe decidir sobre el fondo del asunto, es decir, si decreta la entrega o no de los tres exconsellers a la Justicia española. Su decisión puede ser recurrida por las partes hasta en dos ocasiones, primero ante el Tribunal de Apelación y posteriormente ante el Tribunal de Casación. En principio, ambas salas tienen 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no, pero estos plazos son orientativos cuando no se encuentran en prisión preventiva.