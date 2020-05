Una de las imágenes más duras que está dejando esta crisis es la de las conocidas como 'colas del hambre', que no cesan. "Me han dicho que me van a ayudar porque estoy sin trabajo y no tengo ningún medio económico", afirma una mujer que, como muchas familias que forman parte de esas colas, se ha visto empujada a buscar ayuda por falta de liquidez.

Por su parte, los vecinos de Aluche, en Madrid, se vuelcan con donaciones constantes y esta iniciativa solidaria: que lo que se iban a gastar en las futuras fiestas canceladas se convierta en alimentos para quienes lo necesitan.

"Todos los años bajamos a tomar el aperitivo a las fiestas de Aluche, pero como este año no hemos pedido, se lo vamos a donar a los vecinos", cuenta un niño, mientras que otro hombre dice que ha decidido "donar" su "bocadillo de panceta y mi mini de cerveza (6 euros) a la iniciativa 'Donatusfiestas'.

Gracias a las donaciones, esta semana han hecho compras por valor de 15.000 euros. En concreto, tal y como indica Yolanda Corros, de la Asociación de Vecinos de Aluche, han comprado "4.000 kilos de frutas, verduras y legumbres".

Los terribles datos de la pobreza en España

Y es que las colas ilustran la radiografía de esta crisis. España es el tercer país europeo con más pobreza entre trabajadores y el sexto país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza, con una de cada cinco personas. Además, también somos el segundo país con mayor tasa de pobreza infantil detrás de Rumanía: uno de cada tres niños están en riesgo de pobreza y exclusión. "Tenemos 150 familias con bebés menores de un año", afirma Yolanda Corros.

Precisamente, la Comisión Europea recordaba esta semana que España es el país europeo con las prestaciones por hijo más bajas de la Unión Europea y advertía de que la crisis por el coronavirus podría aumentar la pobreza en el país.