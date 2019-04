La defensa en inglés de Miquel Iceta a la candidata Clinton: "Go!, Hillary, go! For goodness"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha versionado el llamamiento que hizo en septiembre a Pedro Sánchez, para animar a Hillary Clinton a derrotar a Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo martes.

El 24 de septiembre, en un acto del PSC en Gavà, cuando Sánchez mantenía el 'no' a la investidura de Rajoy, Iceta se dirigió al entonces secretario general del PSOE, sentado en primera fila, para pedirle a gritos que no se dejara doblegar: "¡Líbranos de Rajoy y del PP!, por Dios, líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste a las presiones!".

Ahora, en la clausura del XIII Congreso del PSC, en el Palacio de Congresos de Barcelona, Iceta ha recuperado el tono de esa intervención para lanzar un mensaje similar a la candidata demócrata. "Go, Hillary, go! For goodness' sake, go for it! Don't let Trump win! We are all with you!", ha exclamado Iceta, que ha bromeado diciendo que quizá Clinton estaba siguiendo su discurso por "streaming".