La defensa de Bárcenas, en entredicho después de que Correa confesara que el extesorero sí recibió mordidas

Bárcenas ha recibido un duro revés en el juicio Gürtel; su línea de defensa queda en entredicho tras esta confesión: "Luis Bárcenas gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario daba un porcentaje del 2% o 3% y se lo llevaba a Génova".

El extesorero siempre ha mantenido lo contrario: nunca recibió mordidas, solo donativos de empresarios y no a cambio de adjudicaciones: "Unas comisiones no, unas donaciones, unas aportaciones voluntarias al partido no diga comisiones porque sería a cambio de algo y tendría un componente de carácter delictivo y no es el caso".

Bárcenas ya tiene preparado su contrataque: dejar en evidencia a Correa exigiéndole que profundice más: "La pregunta que se hace Luis es: ¿y a qué empresario, y a qué político, y para qué adjudicaciones públicas" explica Marisa Galero, autoras de 'Bárcenas. La caja fuerte'.

El extesorero continuamente se ha desvinculado de Correa: "Que las hojas excel que recoge la contabilidad del señor Correa y el pendrive del señor Correa no hayan sido manipulados".

El dinero en Suiza no es de mordidas: "He sido una persona inquieta, un emprendedor". Él ha defendido que era un simple tesorero, que únicamente repartía la contabilidad B y para no quedar como el malo de la película, llamará a testificar a altos dirigentes del PP como Arenas o Cascos.