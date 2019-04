El Consejo Ciudadano de Podemos decide relevar a Dante Fachin como secretario general de Podemos en Cataluña

Podemos invita a Dante Fachín a que dimita. El Consejo Ciudadano de Podemos ha acordado renovar la cúpula de Podem Cataluña y le pide que abandone el cargo si pierde la consulta que se está realizando.

Es la solución que han acordado tras el enfrentamiento público que mantenía con Iglesias y que se reflejaba en este tuit: "Quiero un Podemos de Cataluña donde esto no pase. Nunca tuvimos miedo de hablar con nadie. Así no Pablo Iglesias".

Un término, el de presos políticos, con el que discrepa Alberto Garzón y que también usó Pablo Iglesias: "No contribuye en nada a clarificar la situación. Para mí un preso político es Marcos Ana que estuvo más de 20 años en la cárcel luchando contra el franquismo".

La decisión de la jueza Lamela tampoco ha gustado en las filas del PSC. Los socialista catalanes consideran que es desproporcionada y un problema de cara a las elecciones: "No ayuda a rebajar la tensión, no ayuda a favorecer un clima de por sí ya enrarecido. Se tenía que tener presente la proporcionalidad" ha defendido José Montilla, expresident de la Generalitat.

Ciudadanos, no valora la medida de la juez, pero cree que han sido ellos los que se han buscado acabar así: "No escucharon ni al Tribunal Constitucional, ni a la Constitución española, ni al Estatuto de Autonomía de Cataluña, no escucharon a nadie, a todas las advertencias que les hicieron día tras día" ha asegurado Fernández de Páramo. Y creen que las elecciones del 21 son una oportunidad para volver a unir a la sociedad catalana.