Junts pel Sí propone a la CUP una presidencia coral y un proceso soberanista con "seguridad jurídica"

UNA OFERTA TRABAJADA CON LA CUP EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES

A cinco días de que las bases de la CUP decidan si apoyan o no a Artur Mas como president, Junts pel Sí lanza su última oferta de acuerdo. Oferta que no difiere en mucho en lo que ya dijo en su discurso de investidura el propio Mas, presidencia coral con él como president. Maniobra de Junts pel Sí para presionar a la CUP y que los de Antonio Baños de momento no han valorado.