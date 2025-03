Junts se desmiente a sí mismo: reconoce que la condición de saber catalán para la residencia es solo una idea

No será necesario hablar catalán para renovar el permiso de residencia en Cataluña, pese a las declaraciones de Carles Puigdemont sobre su importancia para demostrar arraigo en la región. Fuentes de Junts aclaran que esta exigencia no está en el acuerdo con el PSOE, sino que es una herramienta para proteger el catalán. Junts prioriza el catalán en Europa y la amnistía real, sin bloquear los Presupuestos.

No, no va a ser necesario hablar catalán para renovar el permiso de residencia en Cataluña. Tras la firma del acuerdo entre PSOE y Junts para delegar en Cataluña el control de aeropuertos y zonas críticas, la gestión de los CIE y la devolución de extranjeros, Carles Puigdemont ha asegurado que hablar catalán sería un requisito "imprescindible" para "demostrar que estás arraigado en Cataluña".

"Si una administración tiene que hacer un informe de arraigo para renovar una residencia o para adquirir la ciudadanía y no hay un elemento indispensable, que es el conocimiento lingüístico, no puede haber informe favorable", ha afirmado el líder de Junts. No obstante, fuentes de la formación consultadas por laSexta aclaran que esa afirmación no está recogida en el acuerdo en ningún caso.

Esas mismas fuentes aclaran que se trata de una herramienta, un instrumento para proteger el catalán. Sería lo que harían ellos si gobernasen en la Generalitat de Cataluña, pero reconocen que con el PSC de Salvador Illa se trata de una competencia del Parlament y del president de la Generalitat.

"Nosotros haremos un seguimiento", han añadido estas fuentes, defendiendo que ahora el Govern cuenta con "una herramienta para hacer frente a la emergencia lingüística" que aseguran que sufre la región. Esperan hablar con todos los grupos para que esto no se dilate y se apruebe pronto, aclarando que este apartado no tiene nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado, siendo una carpeta independiente.

Por el momento, PSOE y Junts no se han sentado a hablar nada acerca de los Presupuestos, ni los tienen bloqueados. Las carpetas que siguen siendo una prioridad para Junts son el catalán en Europa y la amnistía real.

¿Qué recoge el acuerdo PSOE-Junts?

PSOE y Junts han registrado en el Congreso de los Diputados la propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración, un acuerdo con el que se delegan las competencias en materia migratoria a esta comunidad autónoma.

Con este acuerdo, Cataluña se configura como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. Además, expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.

Los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional). Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada). Para ello, los Mossos estarán en frontera, y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.