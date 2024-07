El plan del Gobierno para hacer frente la reubicación de los más de 6.000 menores migrantes hacinados en los centros de acogida de Canarias se complica. La propuesta, que implica la modificación de la Ley de Extranjería, no tendría los apoyos suficientes. De momento, el Gobierno no podría contar con Junts, quien tiene una postura similar a la de Vox en el tema de la migración. El PP, por su parte, no aclara su posición, aunque sus votos serían necesarios para sacar esa reforma.

El peor escenario para el Gobierno es que la modificación de esta Ley no salga adelante. Con el fin de "retratar a los partidos", PSOE y Sumar plantearán un debate en el Congreso con una proposición de ley que podría tener lugar en el pleno extraordinario del próximo 23 de julio.

Desde Junts ya han dejado claro que no apoyarán esa Ley tras exigir que Cataluña no entre en el reparto de los menores migrantes. "Si el gobierno español quiere y necesita los votos de Junts, si no hay una exclusión de Cataluña de esta ley y por lo tanto de este reparto no podemos votar a favor. Ángel Víctor Torres no marca las prioridades de nuestro país", ha asegurado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

El Gobierno pide "solidaridad obligatoria"

Mientras los centros de menores de Canarias están colapsados, el Gobierno central y el canario llevan una propuesta clara. Quieren ir mucho más allá de repartos puntuales de menores migrantes, un cambio estructural que comprometa a todas las comunidades autónomas. Así, insisten en lo que han llamado "solidaridad obligatoria". Es decir, que las comunidades dejen de acoger menores de forma voluntaria y, por tanto, estén obligadas a ser solidarias con Canarias, Ceuta y Melilla. Un plan que implicaría un cambio en la Ley de Extranjería que tendría que pasar por el Congreso.

Este cambio, según la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, les permitiría abordar la migración "como un fenómeno estructural, planificado, con dotación presupuestaria, y por tanto, con garantías".

Por su parte, el PP apoya la solidaridad con matices. Horas antes de celebrarse la Conferencia Sectorial entre el Gobierno central, el Presidente de Canarias y los consejeros de las 17 comunidades autónomas, los consejeros del PP han rechazado la invitación de visitar un centro de menores migrantes en Tenerife.

Sir más lejos, este mismo miércoles, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido asumirán "el reparto de los 400 menores" migrantes.

No obstante, es una cifra que estaría muy lejos de solucionar la saturación de los centros de menores. La propuesta del PP sigue siendo insuficiente ya que los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de migrantes al archipiélago en pateras y cayucos.

Con esto, el PP no está aceptando nada a lo que las comunidades no se hubieran comprometido ya. El Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, pero las comunidades solo han acogido a 62 (16%) y ninguna de ellas alcanza el total acordado. Cinco más, apuntan fuentes del Gobierno, está previsto que lleguen Navarra finales de julio, cinco menores provenientes de Canarias. De los 62 que ya han sido acogidos, 30 provenientes de Ceuta fueron trasladados a Andalucía, 16 de Canarias a Aragón y 16 de Canarias a Asturias.

Este incumplimiento por parte de las comunidades se ha producido a pesar de que el Gobierno insiste en que ha ingresado a estas un total 20 millones de euros para efectuar sus reubicaciones, además de otros 15 destinados a los territorios de llegada.

Ante esta situación, tanto el Gobierno de las islas como el central abogan por la reforma de la Ley de Extranjería como una medida que garantice una distribución entre los territorios equitativa y más rápida de lo que se había hecho hasta ahora y que no ha funcionado.