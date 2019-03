Homs: “El recurso del Gobierno es una maniobra para crear confusión y atemorizar a la gente”

La Generalitat mantiene el 9N y cree que el nuevo recurso del Gobierno trata de atemorizar a la gente: “Es una maniobra para introducir confusión y atemorizar a la gente”, afirma Francesc Homs. La impugnación no sorprende pero irrita. Como es el caso del líder de Esquerra que se ha mostrado así de contundente este sábado en ‘El País’: “Si el Estado no negocia, no habrá pago de deuda y caerá en ‘default’”. Para el líder de Esquerra, sin la soberanía de Cataluña no hay respuesta a las obligaciones con España. “Negociar de tú a tú con el estado sólo se puede hacer con la independencia”, asegura en la entrevista.

Junqueras lamenta que el nuevo modelo ya no es una consulta, por lo que aboga por convocar unas "elecciones constituyentes" en las que haya una mayoría que abogue por "ejercer la independencia tan pronto como sea posible". Además, el líder de Esquerra avisa que a partir de ahora no van a aprobar de nuevo unos "presupuestos autonómicos" y marca distancias con la federación de Artur Mas, asegurando que el futuro de Cataluña lo tienen que construir los que "estén limpios de corrupción". "CiU tiene muchos casos y tiene que hacer un esfuerzo muy importante", asegura.

Por su parte, al Gobierno no le ha temblado la mano a la hora de recurrir la nueva consulta: “Si en el primer referéndum se incumplía la Constitución, en el segundo proceso se vulneran los derechos de los ciudadanos”, ha señalado la vicepresidenta. Para el PSOE, tanto Mas como Rajoy deberían dejar su enrrocamiento. “PP y CiU es renunciar a las posiciones numantinas mantenidas hasta ahora”, señala Antonio Hernando.

PP y Ciutadans consideran que Mas se cree por encima de la Ley. Camacho asegura que “si actúa de forma radical, tendrá consecuencias legales y políticas”. Rivera, además, señala que “hay más garantías democráticas en una votación de una comunidad de vecinos que en el 9N”. Por otro lado, Joan Herrera, primer secretario de ICV-EUiA invita a la participación: “Lo que hace falta es movilización. Sabemos que lo que tenemos no es una consulta, sino un proceso participativo”.

A poco más de una semana de la cita con las urnas la Generalitat hace cuentas. El barómetro catalán revela que un 64% de los ciudadanos votaría ‘sí’ a la petición de que Cataluña sea un Estado, y de ellos casi un 50 % respaldarían la independencia de Cataluña.