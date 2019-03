El juez habría requisado anotaciones que señalan el pago de facturas del PP madrileño por parte del gobierno de Aguirre

Las revelaciones de la Púnica refuerzan la teoría del juez Velasco sobre la financiación irregular del PP de Madrid. Esperanza Aguirre se mostraba "alucinada". "Me ha parecido alucinante, yo no he visto ningún indicio y el juez de la trama Púnica ha decidido que no era suficiente para el señor Granados", comentaba.

Según el diario 'Infolibre', el magistrado habría requisado anotaciones manuscritas que señalan el pago de facturas del PP madrileño por el gobierno regional.

Concretamente, el juez Velasco quiere saber si José Martínez Nicolás, el Consejero de la Agencia Informática y de Comunicaciones, planeaba pagar con dinero público las encuestas que 'Demométrica' habría preparado para el PP de Aguirre en 2013.

Para salir de dudas, el magistrado pregunta a uno de los jefes de la empresa si el Gobierno regional tenía otras deudas pendientes con ellos. "¿Se le ha puesto en contacto con Martínez Nicolás para saldar una posible deuda por parte de entidades públicas? Por ejemplo la de Sanidad o alguna cosa de estas...", pregunta Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional. Miguel Ángel de la Fuente, Consejero Delegado de Demométrica, lo niega. "No no, la única deuda que yo creo que podría estar detrás de todo esto son los ciento y pico mil euros, pero esa es una factura que nos paga el Partido Popular", afirma.

110.000 euros que habrían terminado cobrando casi un año después y que Velasco sospecha que el PP habría tratado de abonar en negro. El juez comenta que "eso es lo que estamos investigando, si hay pagos en dinero al margen de contrataciones y facturaciones". Miguel Ángel de la Fuente, el responsable de Demométrica, continúa. "Le estoy entendiendo perfectamente... Si te vienen a decir no sé qué, lo que pasa es que nosotros nos negamos en rotundo". Eloy Velasco pregunta "¿se niegan?" y Miguel Ángel de la Fuente lo confirma:"Sí, sí".

Supuestamente en limpio habría acabado cobrando Demométrica gracias a la intervención de Salvador Victoria y Beltrán Gutiérrez, el hombre fuerte de Aguirre que tuvo que dimitir por su implicación en las tarjetas black.