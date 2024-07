Pedro Sánchez fue formalmente citado este lunes a comparecer como testigo el próximo 30 de julio por el caso de su mujer, Begoña Gómez. Y en esta citación hay que prestar especial atención a la fórmula -tanto en tiempo como en forma- empleada por el magistrado que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, para dejar atada la comparecencia del presidente del Gobierno.

Sánchez ha sido citado por Peinado a través de una providencia y no de un auto, como suele ser habitual en este tipo de cuestiones. Pero ¿cómo influye a nivel jurídico esta decisión? ¿Por qué Peinado ha optado por esta vía? Si bien tanto un auto como una providencia son recurribles, hay diferencias coyunturales entre ambas. En el recurso a un auto sí se establece un plazo delimitado de tiempo para que el magistrado responda.

Sin embargo, en el caso de una providencia, el procedimiento cambia. Esta no tiene un tiempo establecido para que el juez de una contestación. Por lo tanto, no es necesario que Peinado de contestación a la resolución judicial y a esos recursos antes del próximo martes 30 de julio. Y eso no es todo. Porque aunque Peinado hubiera optado por actuar a través de un auto en vez de una providencia, dada la alta premura con la que ha citado a Pedro Sánchez -solo 11 días desde que se dictó- tampoco daría tiempo a que se emitiera una respuesta del juez y que se pudiera elevar un nuevo recurso a la Audiencia Provincial.

Por otro lado, otra de las cuestiones clave que giran sobre la citación de Sánchez y el caso de su mujer son las fechas. El 30 de septiembre será cuando la Audiencia Provincial de Madrid decida si tiene en cuenta los recursos presentados tanto por la defensa de Begoña Gómez como por la Fiscalía. Esto es, será tres meses después cuando la Sala analice los escritos en cuestión y dictamine si se tiene que archivar la causa por parte del juez instructor o, por el contrario, delimitar la investigación que tiene que seguir adelante el juez Peinado.

Sánchez deja claro en su escrito a Peinado que se enteró de la citación a través de los medios de comunicación

Peinado se mueve, pero también lo hace Pedro Sánchez. Tan solo unas horas después de la citación, el líder del Ejecutivo se ha dirigido directamente al magistrado solicitando comparecer "por escrito" en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la cual pide ajustarse. Así se ha expresado a través de una carta breve, de poco más de una página, en la que manda varios mensajes al juez: su voluntad de colaborar con la justicia y que, como presidente del Gobierno, tiene el deber de cumplir la ley.

No es lo único que deja claro en el escrito, en el que también recalca cómo se enteró de la citación, asegurado que fue a través de los medios de comunicación. Y menciona el matiz clave sobre cómo tiene que ser esa declaración. El juez quiere que sea presencial y grabada, argumentando que Sánchez ha sido citado como marido de Begoña Gómez. Pero en la carta enviada a Peinado, Sánchez no deja lugar a dudas: el presidente ha alegado que esa declaración tendría que ir ligada a su condición de presidente del Gobierno y que, por lo tanto, tiene que ser por escrito.

Al final del escrito, Sánchez no duda en que Peinado "compartirá" con él "la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal"