El juez Castro termina los interrogatorios del caso Nóos en Valencia

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, Mayrén Beneyto, ha afirmado en su declaración testifical ante el juez del 'caso Nóos', en relación con los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos, que el vicealcalde de la ciudad y concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, también presidente de la Fundación Convention Bureau, era el que llevaba los temas de turismo y el que tomaba las decisiones.

Beneyto se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante el juez José Castro en Valencia, en un día en el que también estaban citados Luis García; el exsecretario general de Feria de Valencia, Enrique Calomarde; el expresidente de Feria, Alberto Català; el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Rafael Ferrando; el exdirector del Hotel Expo, José Gallego; Manuel Ales; y la exdirectora del Hotel Meliá Rey don Jaime, Consuelo Garde.

"Cada uno ha preguntado lo que ha querido y me ha parecido muy correcto, muy bien", ha afirmado Beneyto. Además, ha subrayado que como ha dicho "la verdad, no hay problema". "Creo que han tenido claro que lo que yo respondía era lo que realmente sabía y no sé nada más. La verdad es que muy bien, no puedo decir nada más", ha añadido.

En su declaración ante el juez, la concejala de Cultura de Valencia ha afirmado que “no recordaba prácticamente nada de los Valencia Summit”, y ha aseverado que” era Grau el que llevaba los temas de turismo y el que tomaba las decisiones a este respecto”.

Este es el argumento en el que se han basado también el resto de testigos que han pasado este sábado por el tribunal valenciano, quienes han asegurado que “no recordaban nada, y que a ellos les llegaban ya las decisiones tomadas, que eran adoptadas por Grau y por el gerente de la Fundación Convention Bureau, José Salinas”.

En este aspecto, la abogada del PSOE, Sandra Gómez, ha afirmado que, "lo que ha quedado en evidencia es que las decisiones las tomaba el presidente de la fundación, que es Alfonso Grau, representando al ayuntamiento, y que los patronos eran invitados de piedra a los que simplemente les informaban y no decidían nada".