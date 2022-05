La vuelta de Juan Carlos I a España ya tiene fecha. Según adelanta Fernando Ónega en Onda Cero, el rey emérito visitará Sanxenxo (Pontevedra) los días 21 y 22 de mayo, lo que supone su primera visita a nuestro país tras dos años viviendo en Emiratos Árabes Unidos.

Este anuncio se producie después de la visita institucional a Abu Dabi del rey Felipe VI. Allí, pese a no visitarle físicamente, el monarca sí mantuvo una conversación telefónica con su padre, según pudo conocer laSexta. Ambos concretaron una visita del emérito en Madrid cuando regrese a España.

Así, sabemos que Juan Carlos I estará en Sanxenxo, pero falta por conocer si ese desplazamiento a Madrid se dará durante esos días o se propondrá otro tipo de encuentro. Según Ónega, el emérito "aceptará todas las condiciones" para organizar su encuentro en Zarzuela, donde "verá a su familia": a su hijo el rey Felipe, a la reina Letizia, a su esposa doña Sofía y a la infanta Sofía.

El rey emérito, no obstante, no pernoctará en el palacio de La Zarzuela, ya que se entiende que Zarzuela no es una residencia privada, sino la sede de la Jefatura del Estado. Tampoco se establecerá en ninguna otra residencia oficial, según esta misma información.

La Casa Real asegura a laSexta que no saben nada de esta visita por parte del emérito.

Se trata del primer acercamiento entre padre e hijo que se hace público desde que el emérito desplazase su residencia a Abu Dabi. El propio Juan Carlos I había hecho pública su intención de volver a España el pasado mes de marzo a través de una carta en la que comunicó a su hijo su intención de realizar visitas puntuales a España para visitar a familiares y amigos, siempre manteniendo su residencia en Abu Dabi.