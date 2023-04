El rey emérito y la reina Sofía no han sido invitados de forma oficial a la coronación de Carlos III. Sin embargo, no se puede asumir que no acudirán al evento, ya que podrían haber sido invitados a título personal y no como eméritos.

De manera oficial, Buckingham solo ha enviado las invitaciones para Felipe VI y la reina Letizia, si bien no se descarta que los eméritos puedan acudir al evento de forma extraoficial: la familia real británica podría haber intivado a Juan Carlos I y la reina Sofía a título personal.

Carlos III será coronado oficialmente casi ocho meses después del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, momento en el que ascendió al trono.

Después de la coronación, Felipe VI asistirá a la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Osasuna y el Real Madrid en el estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de mayo. Don Felipe viajará a Sevilla después de ser testigo por la mañana, junto a la reina Letizia, de la ceremonia en la que será coronado el nuevo monarca británico en la Abadía de Westminster.