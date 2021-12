La primera prueba PCR realizada a Juan Carlos I ha dado negativo, según han podido saber laSexta. El rey emérito compartió una comida con el tenista Rafa Nadal después de acudir a su partido contra Andy Murray, y este mismo lunes el deportista profesional ha comunicado haber dado positivo por COVID-19, un escenario que quizá haya cambiado notablemente los planes del monarca de cara a las fiestas navideñas.

El resultado del test se ha dado a conocer tres horas después de que el Palacio de la Zarzuela comunicara que se encontraba "bien", pero que iba a hacerse la prueba para conocer si estaba o no infectado. Como sucede en el resto del mundo, el protocolo de actuación en estos casos sigue siendo claro; también en Emiratos Árabes. Las normas sanitarias del país indican que toda persona que haya sido contacto estrecho de otra contagiada debe hacer una cuarentena de siete días.

Además, deberá realizarse una prueba PCR al inicio del aislamiento y otra al finalizarlo. Por el momento, la Casa Real no ha dado más detalles sobre si seguirá aislado o no en las próximas horas, o si va a adoptar alguna otra medida preventiva. "Primero se había hecho un antígenos que dio negativo, y ahora tiene que hacerse otra PCR el sexto día de cuarentena estricta en una habitación cerrada en la que no tenga contacto con nadie".

Así lo ha explicado la periodista Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis', que ha añadido: "Es un encierro dentro de otro encierro". En este sentido, ha advertido de las consecuencias para el emérito en caso de no cumplir con las normas. "En Abu Dabi, en concreto, si te saltas la cuarentena tienes que pagar una multa de 12.000 euros".

No obstante, como ha añadido la periodista, Juan Carlos "sigue con su voluntad de venir" a España. Precisamente, hace una semana se dieron a conocer las intenciones del rey emérito de regresar a España de forma inminente, y todo apuntaba al próximo 5 de enero de 2022, según reveló en Al Rojo Vivo el subdirector de 'El Mundo', Carlos Segovia.

El emérito, que ese mismo 5 de enero cumple 84 años, lleva residiendo desde agosto de 2020 en una isla muy cercana a la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde habría recibido las correspondientes vacunas contra la COVID-19, sin que se sepa si también ha recibido ya la tercera dosis de refuerzo. En cualquier caso, ya transmitió a sus amigos cercanos que tras el archivo de su causa en Suiza su regreso a España podría producirse muy pronto.

Durante el almuerzo con Nadal el pasado sábado, ambos se hicieron una fotografía juntos sin mascarilla. Tras confirmar su positivo, el tenista ha explicado que tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasa controles "cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado", y que se encuentra ahora mismo pasando "unos momentos desagradables".

No obstante, se ha mostrado confiado "en ir mejorando poco a poco". Asimismo, ha comunicado que actualmente se encuentra "confinado en casa" tras haber notificado a todas las personas que tuvieron contacto con él recientemente: "Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución".