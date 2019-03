Los jóvenes expatriados por la crisis vuelven a casa por Navidad

Una investigadora en el Instituto Pasteur de París vuelve a casa por Navidad, es una de los muchos jóvenes españoles que ha tenido que emigrar. Y no fue por gusto, dice, sino porque la echaron. "Me fui por los recortes en España", "me fui porque se está desmantelando la investigación, la educación la sanidad", ha explicado la investigadora.

Quedarse en París parece que es la única opción de seguir investigando, ya que aquí no hay dinero para la ciencia. Lo mismo le pasa a la hija de Inés, una biotecnóloga en Alemania. "La situación de trabajo que tiene allí no la va a encontrar aquí, al menos en años", ha contado su madre.

Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 27.000 españoles emigraron en la primera mitad de 2014, una cifra que el gobierno minimiza. Fátima Báñez, Ministra de Empleo argumentó lo siguiente: "es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior".

Movilidad que para muchos es únicamente "falta de oportunidades". Oportunidades que la hermana de Patricia encontró en Alemania cuando su empresa quebró y, de momento, no ve ninguna puerta abierta en España, "a largo plazo quizá, pero a corto plazo ni nos lo planteamos, ha contado Patricia. Vuelven a casa por Navidad, sabiendo que tendrán que marcharse de nuevo sin fecha de regreso.