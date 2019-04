Josep Pujol usaba los helicópteros de la Generalitat para volar a Andorra a blanquear parte de la fortuna familiar

La Policía cree que, para ocultar su fortuna en Andorra y blanquearla después, los Pujol también tiraron de adjudicaciones. En concreto, de la de los helicópteros de la Generalitat.

Según la UDEF, Josep Pujol Ferrusola utilizaba esos helicópteros de la empresa adjudicataria para viajar a Andorra a llevar el dinero en metálico. Porque esa, la de los ingresos en efectivo, era la fórmula que, según los investigadores, utilizó desde 1993 para amasar unos ahorros de 1,2 millones de euros.

La Policía tiene pruebas de que al hijo del expresident aún se le ocurrió una manera más de cobrarle el favor de la adjudicación a la empresa de helicópteros. En su informe, la UDEF apunta a un préstamo ficticio de 900.000 euros al dueño de la empresa.

Una forma de blanquear el dinero. De su propio puño y letra han sido intervenidos documentos en los que Josep Pujol se muestra preocupado y ensaya coartadas por si lo pillan.

"¿Qué pasa con la pasta que sale del banco? ¿Qué he hecho con esta pasta? Si la he entrado en España, es blanqueo de capitales, ¿verdad? Puede ser mejor si digo que lo he devuelto a Barrigón", se puede leer en algunas de sus anotaciones. Pruebas que a partir de ahora investigará el juez en una pieza separada.