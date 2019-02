Joaquim Forn ha comenzado su intervención haciendo una consideración al Tribunal Supremo: "Me hubiera gustado poder disponer de la traducción simultánea. Yo hablo bien las dos lenguas, pero tengo más fluidez en catalán. No siendo esto posible, quería expresar la dificultad añadidA que representa en mi expresión".

El exconseller de Interior ha sido preguntado por el Ministerio Fiscal sobre su participación en encuentros, reuniones y manifestaciones defendiendo el proyecto independentista. "A lo largo de mi vida", ha respondido Forn, que ha añadido que fue detenido en el año 86 después de intentar meter una bandera catalana en el Estadio Olímpico.

"Fui a juicio, la parte acusatoria no asistió y fui absuelto", si bien "nunca" ha sido "imputado o encausado" posteriormente. Preguntado por las sentencias del Constitucional que tumbaron algunos de los decretos firmados en el Parlament, como la Ley de Transitoriedad Jurídica, Forn se ha limitado a decir que "no" discute la autoridad del tribunal, pero sí ha querido hacer "apreciaciones".

En este sentido, el exconseller de Interior ha afirmado que "desde el momento en que está compuesto por miembros nombrados por los propios partidos políticos, de entrada no es una señal de imparcialidad y por tanto pone en duda algunas de estas decisiones". Forn también ha sido preguntado por su reacción al decreto 139 sobre la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

"Yo lo firmé. Era un acto que no requería la firma de todos los miembros del Gobierno, pero era un acto que quería reafirmar el compromiso político tomado anteriormente para llevar adelante del referéndum", ha manifestado, y ha añadido: "Cuando se firmó el decreto, el día 6, no estaba ni suspendido. Las resoluciones anteriores a mí no me afectaban porque no estaba requerido en ninguna ocasión".

A ello ha contestado el Ministerio Fiscal con otra pregunta: ¿A través de esos requerimientos hizo algo para evitar que se celebrara ese referéndum? "Desde la posición que yo ocupaba en el Gobierno, como responsable del departamento de Interior, di cumplimiento a las instrucciones de Fiscalía".

En este sentido, Forn ha querido dejar claro que no dio órdenes a los Mossos sobre el referéndum. "Ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución", ha afirmado, y ha precisado: "Cumplieron a la perfección". El exconseller ha insistido en este planteamiento apuntando que "no solo" no dio órdenes a los Mossos, sino que "nunca recibieron órdenes políticas de la consellería ni del presidente ni el vicepresidente".