El jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero niega el cobro de 25.000 euros en comisiones que le atribuye Aldama

Este martes ha declarado en el Tribunal Supremo Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno de la investigación al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Moreno negó ante el juez Leopoldo Puente haber recibido comisiones, refutando las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, quien le atribuye haber cobrado 25.000 euros por facilitar una deuda con Hacienda. Moreno ha admitido haber mantenido conversaciones con Aldama sobre el aeropuerto de Ciudad Real y la compra de su piso, pero ha negado cualquier implicación financiera. Moreno ha reconocido también que trasladó el aplazamiento de la deuda con Hacienda de una empresa de Aldama a un asesor, pero asegura que no sabe qué pasó luego con ello.

Relevante tanda de declaraciones la que ha tenido lugar en la mañana de este martes en el Tribunal Supremo, en el marco de la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos. En esta batería de testificales ha destacado la comparecencia de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ante el juez Leopoldo Puente ha negado la mordida que le atribuye el comisionista Víctor de Aldama, cabecilla de la trama investigada en caso Koldo.

En concreto, Moreno ha negado haber cobrado comisiones; ni 25.000 euros ni ninguna otra cantidad. En los veinte minutos que ha durado su declaración, el alto cargo del entorno de la vicepresidenta ha ratificado de esta manera lo que dijo en el Senado donde dijo que "nunca jamás" ha recibido pagos al margen de su trabajo público y que se habían vertido acusaciones sobre su persona "tan graves como infundadas", en referencia a Aldama. En su momento, Aldama aseguró que pagó a Moreno la cantidad de 25.000 euros a través de Koldo García por facilitar una deuda con Hacienda.

No obstante, algunos detalles de su declaración dan cuenta de que Moreno no era totalmente ajeno a la actividad de la trama. Carlos Moreno sí ha reconocido haber hablado con Víctor de Aldama en varias ocasiones, una vez por una gestión relativa al aeropuerto de Ciudad Real y otra para comprarse el piso de Moreno. Aldama declaró anteriormente que Moreno le había consultado a Aldama sobre inmuebles, pero la vivienda que luego se compraría no fue facilitada por el comisionista de la trama.

Pero hay más: Moreno también ha reconocido que trasladó el aplazamiento de la deuda con Hacienda de una empresa de Aldama a un asesor, pero asegura que no sabe qué pasó luego con ello.

Aldama dijo que había recibido esa cantidad por unos 'favores'

La historia de la deuda con Hacienda de una empresa de Aldama no es algo casual. Aldama señaló que habría pedido ayuda a Koldo por la presión de Hacienda sobre sus empresas y este intermedió escribiendo a Moreno. El empresario pidió ayuda a Koldo para aplazar el embargo a la empresa Pilot Real Estate. Los mensajes mostraban cómo Koldo se dirigió a Moreno: "Buenas noches, por favor llámame cuando puedas. Me están quitando la vida estos dos temas, me están generando un problema personal. Ayúdame y en cuatro años solo te llamaré para cenar juntos con los de Ferraz. Pase lo que pase, por favor, ven a las cenas", se puede leer en la captura de WhatsApp presentada.

La defensa de Aldama también presentó un mensaje que demostraría que este pidió ayuda directamente a Carlos Moreno. Sin embargo, la respuesta del jefe de gabinete de María Jesús Montero no se pudo leer.

Gracias a esa supuesta mediación de Koldo, según Aldama, Carlos Moreno habría recibido 25.000 euros y los habría cobrado en un bar "debajo del Ministerio" también a través de Koldo, algo que este último negó ante el juez. La única prueba de ello que ha aportado Aldama es una captura de pantalla que muestra que tiene a Moreno en la agenda de contactos de su teléfono, así como su tarjeta de visita.