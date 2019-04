Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE: "La decisión sobre la investidura será en un Comité Federal"

Primera reunión de la gestora del PSOE y su presidente ha salido con un objetivo. Javier Fernández ha destacado la importancia de "bajar el nivel de la temperatura, esa especie de incendio interior que nos está consumiendo".

Calmar una situación que, dice, no se puede volver a repetir. "El espectáculo ha sido lamentable, bochornoso y no debe volver a producirse", ha afirmado.

No obstante, el debate de fondo, qué hacer con la investidura de Rajoy, continúa. "No debo pronunciarme en nombre de la gestora, eso se va a decidir en el seno del Comité Federal", ha destacado. Además, ha añadido que como presidente de Asturias, no quiere elecciones.

A continuación, Fernández suavizaba su mensaje: "No es lo mismo abstenerse que apoyar". Aunque él le daría la abstención, otros se mantienen en el 'no'. Francesc Antich, miembro de la comisión gestora del PSOE, ha subrayado que ya se sabe cuáles su posicionamiento.

De todas formas, se descarta que haya libertad de voto y reconocen que hagan lo que hagan les perjudicará. Javier Fernández, ha respondido que "es evidente que el PSOE tiene un problema y asume un desgaste".

La decisión la tomará un comité que no se reunirá el 8 de octubre, pero el tiempo se les acaba porque si no hay investidura, se convocan elecciones automáticamente.