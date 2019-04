Izquierda Unida apuesta por una candidatura de unidad popular para las generales

RECHAZA INEGRARSE EN PODEMOS

La dirección nacional de Izquierda Unida apuesta por presentarse a las elecciones generales dentro de una candidatura de unidad popular. Creen que es la mejor fórmula para plantar cara a PP y PSOE. Alberto Garzón explica que no quieren que sus siglas desaparezcan y por eso rechazan integrarse en Podemos. Buscan una coalición en la que él está dispuesto a no ser el candidato. Gaspar Llamazares asegura que no pueden repetir los errores del 24M.