Tras un intenso debate entre Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot sobre la gestión de los ancianos en residencias durante la pandemia del COVID, el cantautor Ismael Serrano ha recurrido a las redes para criticar la declaración de Ayuso que aseguraba "cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con la COVID, no se salvaba en ningún sitio".

Ante las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad Autónoma del PP, Serrano ha defendido que "si la muerte realmente hubiera sido inevitable (cosa que no sabemos), no. No se morían igual. Los paliativos sirven para algo". "Para morir sin dolor y con dignidad", argumentó. "No es ya solo eludir la responsabilidad política. Es negar todo tipo de reflexión sobre cómo tratamos a los mayores en aquellos días terribles, es la crueldad hacia las familias, el desprecio hacia la ciudadanía" concluyó el músico en su cuenta de X.

La respuesta de Ismael Serrano, que suele mojarse en determinadas polémicas políticas, ha recibido un aluvión de aplausos por parte de sus seguidores, que también han calificado las palabras de Ayuso y los aplausos de la bancada de "escalofriantes".

El rifirrafe entre las dos políticas tuvo lugar en la sesión de control al Gobierno en el Pleno y Ayuso ha acusado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, de hablar "sin total humanidad" sobre las residencias y ha añadido que la gestión que hizo el Ejecutivo regional del Covid-19 le dio "una amplia mayoría y después una absoluta". "No lo soportan. De una manera mezquina sin ningún tipo de humanidad intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear", ha espetado.

Bergerot ha afirmado que los "protocolos de la vergüenza" condenaron a morir a "miles de mayores sin ir al hospital". "Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", ha cuestionado la portavoz.

Ante ello, Ayuso ha sacado pecho de gestión de la pandemia y ha recordado a Bergerot que las primeras decisiones, las "más importantes", se hicieron "con todos delante, porque eso es democracia". "Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", aseguró la presidenta.