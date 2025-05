El 'Chiki chiki' "reflotó" Eurovisión con "la peor canción de la historia": así fue el camino a la fama de Rodolfo Chikilicuatre en 2008

Diecisiete años han pasado. Diecisiete desde ese ya cada vez más lejano 2008. Un 2008 marcado por un acontecimiento: la aparición de un personaje en televisión que terminó por llegar a los escenarios. O, mejor dicho, al escenario. Al de Eurovisión. Al de un festival al que representó a una España hastiada por las últimas participaciones en el certamen. Sí, un 2008 de Eurocopa... y de Rodolfo Chikilicuatre.

Del 'Chiki chiki'. De bailar una canción en cuatro sencillos y simples pasos que empezó siendo una broma surgida del programa de Buenafuente en laSexta y que terminó ganando la votación pertinente en RTVE para actuar, en el puesto 22, en Belgrado. En el festival de Eurovisión de 2008.

Uno ya marcado por la presencia de no pocos personajes pintorescos y canciones cuanto menos curiosas y llamativas. Fue el año, mismamente, de 'Dustin the Turkey' por Irlanda. De un teleñeco en forma de pavo que buscaba representar a dicho país en la finalísima de Belgrado pero que no pasó de las semis.

Así estaba todo. Porque incluso el propio Viejo Continente estaba algo desencantado. Por los votos ya prefijados. Por esa sensación de que los famosos 12 puntos iban siempre para los mismos y entre los mismos. Así, quizá como protesta o simplemente porque sí, surge 'Baila el chiki chiki'.

Desde Massiel al 'Chiki chiki'

Surge la canción de Rodolfo Chikilicuatre, personaje interpretado por el actor David Fernández, en el programa de Andreu Buenafuente. Fue en enero, y no era la primera vez que aparecía en dicho rol con esa guitarra. Pero ahí fue. Por sorpresa. De sopetón. Rumbo a Eurovisión.

A un festival que era, como cuenta Eva Cebrían, directora de programas de la cadena pública en esas fechas, una de las "joyas de la corona de RTVE". Una que había visto actuar a Massiel. A Sergio Dalma. A Julio Iglesias. Y también a Rosa. A Rosa de España. A una artista que marcó un antes y un después en el festival.

Porque tras ella todo fue cuesta abajo tanto en posiciones como incluso en carisma de los artistas y en interés. Así que tocaba hacer algo. "La misión que teníamos en TVE era reflotar Eurovisión. Desde Rosa había ido todo de capa caída y teníamos el objetivo de hacerlo grande otra vez", cuenta Cebrián en Anatomía de...

"Desde la opinión pública se preguntaba por qué se elegía a dedo. Suscitaba tantas pasiones que había mucha responsabilidad de elegir con qué íbamos", añade la por aquel entonces directora de programas de RTVE. La solución, valorar la opción de que la gente "presentara sus candidaturas", como recuerda Olalla Cernuda, responsable del área digital de RTVE de 2007 a 2011. Y ahí es donde llega 'MySpace'.

'MySpace', caído

Donde llega la plataforma encargada de dar cabida a todas esas propuestas y donde Rodolfo Chikilicuatre entró como un cohete. "Ametralló como si fueran unas elecciones presidenciales. No sabíamos que íbamos a tener 533 grupos hablando a todas sus amistades para que les votasen, y tampoco sabíamos lo que pasaría después", relata Borja Prieto.

El sistema, incluso, se cayó, como recuerda Prieto: "Desde Internacional nos llamaron diciendo que habíamos tumbado todos los servidores".

Todo, por lo que sucedió ese 21 de enero en laSexta. Por la llegada del 'Chiki chiki'. Por una canción que iba a presentar su candidatura para ir a Belgrado y que Buenafuente presentó de esta manera: "Es la peor de toda la historia y la vamos a presentar a Eurovisión".

"Era como cualquier otra chorrada"

Cómo sería que, para Marcos Mas, guionista de BFN y creador del 'Chiki chiki' dijo que era "como cualquier otra chorrada" que decían, que eran "muchas al día". Y del mismo modo hablaba David Fernández, como reconoce en Anatomía de..: "Estaba convencido de que era una broma que no iba a ir más allá".

Era un "a ver quién dice la gilipollez más grande", como cuenta un compositor del 'Chiki chiki' en el programa. "Le pregunté de qué estilo, y me respondió que algo veraniego como 'baila el chiki chiki'. Y el tíulo salío de ahí, no le dimos ni una vuelta", dice Jair Domínguez, otro de los integrantes, junto a Mas, del equipo de guion.

Los dos, junto con Ángel Cotobal, se encerraron en la sala de reuniones con dicho objetivo. "Todos éramos músicos... y 'componer' es una palabra muy fuerte para lo que hicimos. Yo hacía los ritmillos y empezamos a decir tonterías", cuenta Mas. En diez minutos estaba escrita.

De ahí a la gala final de RTVE, presentada por Raffaella Carrá, con favoritos claros. La preferida de los eurofans fue Coral Segovia, pero La Casa Azul, Lorena C y el propio Chikilicuatre estaban bien situados en las apuestas en un evento en el que, por primera vez, podía votar el público.

No sabían ni cómo iban las votaciones

También estaba ahí José Luis Uribarri, en una "misión de salvar Eurovisión" que cuenta Cebrián. En esas, el 'Chiki chiki' del personaje interpretado por David Fernández. "Claramente pensaba que ellos decidirían que no fuéramos a Eurovisión", dice el actor, que se enteró por Uribarri de que todo iba a ser decisión del público: "¡Fíjate! Incluso en ese momento pensé que la gente no votaría a un señor con una guitarra de juguete".

Entre el grupo de bailarinas, la actriz Silvia Abril: "Era como el síndrome del impostor. No teníamos ni idea de cómo iban las votaciones. Yo estaba allí porque quería ver de nuevo a Guille Milkyway porque me encantaba La Casa Azul y me parecía lo más. Quería conocer a Lorena y a Bayona, ¡estaba flipando con el artisteo y con la movida!"

Un Guille Milkyway, artífice de La Casa Azul, que era el gran favorito junto a Coral... pero no. "A lo mejor tenemos algo que decir sobre esas cosas que siempre se nos han negado desde las altas instancias. Y de esta manera muy naif presentamos esta canción, que era muy eurovisiva", expresa sobre su tema. Sobre un tema que cayó ante el empuje del Chiki chiki.

Uribarri, enfadado por la elección de dicha canción, se levantó e incluso trató de abandonar el plató de la gala final. "Para ellos era una putada muy grande. Os pido perdón, eurofans, pero fue el destino, no nosotros", cuenta David Fernández.

Puesto 16, y superado solo cuatro veces desde 2008

Y así fue todo. Con el actor pesando apenas 55 kilos el día de la final de Belgrado por la gran presión del festival, España terminó en 16ª posición en la gala, su mejor posición desde 2004 mejorada tan solo en cuatro de las ediciones celebradas desde ese 2008. La victoria, para Rusia.

