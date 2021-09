La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha pedido a los diputados de Vox que respeten el reglamento de la Cámara y el trabajo de los periodistas después de los momentos de tensión vividos este martes en el Congreso.

Rodríguez ha hecho referencia durante la sesión del control del Gobierno al ataque de este martes del diputado de Vox, José María Sánchez García, que llamaba "bruja" a una diputada socialista y era expulsado de la Cámara. Además, se ha referido a otro momento posterior en los pasillos del Congreso cuando la diputada Macarena Olona se enfrentaba a una periodista de laSexta que le preguntaba por ese incidente.

"En mi condición de portavoz, les ruego que sean respetuosos con los medios comunicación y sus profesionales, porque están haciendo su trabajo y además están velando por el derecho a la información de todos los españoles", ha pedido Rodríguez a la bancada de Vox.

"Atiendan al reglamento de la Cámara, que ayer descubrí que es que no lo tienen realmente asumido", ha espetado Rodríguez en su respuesta a Olona. Y ha añadido: "para insultos los que ustedes profirieron ayer a una diputada socialista. Su concepto de país es tan pequeño que se creen que sólo caben los que piensan como ustedes. Aquí cabemos todos".

"Dejen atrás la nostalgia de la Inquisición"

Rodríguez ha seguido en su intervención sacando los colores a los diputados de Vox: "Ustedes no están tan lejos de esos independentistas radicales a los que critican, porque cuando ustedes se saltan el reglamento de esta cámara, cuando no cumplen las normas, también están deteriorando las instituciones y debilitando al Estado". "Dejen atrás la nostalgia de la Inquisición", ha añadido.

"Mi apoyo a la compañera diputada, pero también a todas las mujeres", ha finalizado la ministra.

Crispación en el hemiciclo

Lo cierto es que el momento protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez García, que llamaba "bruja" a la portavoz de Igualdad elevó ayer la tensión en el Congreso. Tras su insulto, el presidente suplente de la Cámara le pedía que abandonase el hemiciclo, algo a lo que el diputado se negaba y provocaba la suspensión de la sesión durante unos minutos.

Después, ya con la sesión reanudada, Íñigo Errejón, líder de Más País, cambiaba sobre la marcha sus palabras en la tribuna del Congreso y se preguntaba en voz alta que "si hay un diputado de Vox que se comporta así en esta Cámara... qué no les dirán a las mujeres que quieren abortar", tema que ocupaba la agenda del día.

Más tarde se sucedía el enfrentamiento de Macarena Olona con una periodista de laSexta. En los pasillos, la profesional le preguntaba sobre lo ocurrido.

"Quería saber si a usted le parece bien que se llame 'bruja' a una diputada", le decía a la diputada de Vox. Como refleja el vídeo del momento, la política se aleja sin responder, pero a mitad de camino se volvía para responder de forma muy vehemente.

"¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome 'fascista' a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte".

La diputada insistía tajante: "No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mi me han llamado "fascista" y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación", decía Olona haciendo referencia a los momentos en los que ERC les ha llamado fascistas. "La periodista soy yo", respondía la profesional.

"¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente", terminaba Olona.

Fuentes del PSOE a laSexta abren la puerta a que quizá habría que imponer sanciones disciplinarias ante casos como los de este martes. Y según ha podido saber laSexta, Héctor Gómez va a tratar el tema con la presidenta Batet.