Cospedal promete luchar "con la cabeza alta frente a comportamientos que les repugnan"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha apostado por un partido "muy fuerte, muy abierto y en la calle para ser el mejor sostén del Gobierno", que, además, luche "con la cabeza muy alta" contra los que tienen comportamientos reprochables y que les repugnan. Cospedal ha protagonizado hoy la presentación de la iniciativa del PP "Juntos salimos", que incluirá actos en toda España para conocer lo que opinan los ciudadanos y debatir sobre sus preocupaciones.

Según la "número dos" del PP, en estos momentos se requiere hacer política "con mayúsculas" y escuchar lo que dice la gente, porque ha cambiado la manera de relacionarse entre los partidos y los ciudadanos.

"Tenemos que salir y estar en la calle", ha defendido la también presidenta de Castilla-La Mancha, quien ha comentado que su partido tiene que estar "vivo" y oír lo que dicen los ciudadanos, aunque algunas costas gusten y otras no. Cospedal ha dicho que se necesita un partido "muy fuerte, muy abierto y en la calle para ser el mejor sostén del Gobierno que tiene que sacar a España de la crisis".

"Los dimes y diretes, todo eso no importa"

"Y todo lo demás son tonterías, no tiene importancia, y vamos a luchar contra aquellos que no quieren hacer las cosas bien y contra aquellos que tienen comportamientos reprochables o que nos repugnan, con la cabeza muy alta", ha aseverado. Lo que importa, a su juicio, es la "política con mayúsculas", algo que "no puede taparse con nada".

"Y lo demás, los dimes y diretes, todo eso no importa, que en la mayoría de las ocasiones no es ni verdad, no puede hacernos desviarnos de nuestro camino", ha declarado.

Según la secretaria general, la política "vive un momento muy delicado" porque ha aumentado la desconfianza en la clase dirigente y los ciudadanos piensan que los políticos viven alejados de la realidad. Esto es algo "muy injusto", ha añadido Cospedal, que ha defendido que la inmensa mayoría de los políticos en el país son gente "honrada y trabajadora".

Llamamiento a recuperar la "grandeza política"

Ante ese desapego, Cospedal ha dicho que hay que "reaccionar", escuchar y estar en contacto con los ciudadanos. Por ello, ha llamado a recuperar la "grandeza de la política" y a estar en contacto con los ciudadanos, una "vocación" que siempre ha tenido su partido, que no está "anquilosado" en estereotipos de hace un siglo, como otros, y que se formó con los valores de la Transición.

Precisamente, ha puesto como ejemplo este periodo para salir adelante de la actual situación, a la vez que ha considerado "necesarios" pactos de Estado con la oposición en temas "importantes". Cospedal ha asegurado que el Gobierno del PP será "capaz" de superar la actual situación económica como hizo el Ejecutivo de José María Aznar cuando llegó al poder durante la crisis de los noventa.

Según la también presidenta de Castilla-La Mancha, "nunca un partido" ha tenido tanta responsabilidad como el PP en estos momentos para superar el "reto" y estar "a la altura de las circunstancias". Además, ha puesto en valor las reformas llevadas a cabo por el presidente Mariano Rajoy y ha dicho que se está abriendo una nueva etapa en el plano económico. Cospedal ha comentado que solo los grandes políticos sacan de las crisis a los países y no "los burócratas, ni los técnicos, ni los iluminados ni, desde luego, los populistas".