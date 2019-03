Los inspectores de Hacienda cuestionan las explicaciones de Monedero

Los inspectores de Hacienda consideran que Monedero declaró irregularmente el casi medio millón de euros que cobró por sus trabajos para Gobiernos latinoamericanos. Lo hizo a través de una sociedad limitada, práctica habitual para ahorrar impuestos.



Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez Boga, afirma que "es fraude facturar a nombre de una sociedad ingresos obtenidos por una persona física". Frente a las acusaciones a Monedero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, declaró en laSexta Noticias que "hubiera sido inmoral haberse ido a un paraíso fiscal".



Los técnicos de Hacienda no ven tan clara la ilegalidad, Manuel Redal, portavoz de 'Técnicos de Hacienda' sostiene que "el hecho de crear una empresa es completamente legal" y destaca que habría que "conocer el tipo de contrato".



El problema es que la empresa de Monedero se creó tres años después de realizar los trabajos. Además, está por ver que Monedero pudiera hacer esos proyectos siendo profesor de la Universidad Complutense.



Durante su intervención en laSexta Noche, Iglesias justifició que "el artículo 19 sobre incompatibilidades explica que los 'Servicios de Informes y consultorías' no implican tener que notificar la incompatibilidad".



La Ley de Incompatibilidades no dice exactamente eso, lo más parecido afirma que "la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas... siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios".



Desde 'Manos Limpias', su secretario general, Miguel Bernard, sostiene que "la Universidad debe iniciar un expediente si se ha imcumplido la ley de incompatibilidades". Monedero debió pedir permiso antes de emprender estos proyectos, cobrarlos a través de la Universidad y ceder un porcentaje. Cosas que el cofundador de Podemos no hizo.