Un nuevo lapsus de Rajoy se viraliza en las redes sociales. Sólo fueron tres las palabras que pronunció en inglés el presidente en funciones, pero fueron las suficientes como para protagonizar el anecdótico error.

Al ser preguntado sobre cuándo será investido por los líderes europeos, Rajoy responde que "in one hour". Sin embargo, todo hace indicar que se refería a una semana y no a una hora, ya que la investidura será el próximo domingo.