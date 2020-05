El proceso de reembolso de las plazas del Programa de Turismo del Imserso, que fue interrumpido por la declaración del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus, ha comenzado este jueves 7 de mayo.

La dirección general del Imserso ha informado que las empresas Turismosocial y Mundiplan comenzarán a abonar los importes, pero el procedimiento para iniciar la tramitación y remitir las solicitudes varía en función de la empresa que gestiona el viaje.

Viajes gestionados por Turismosocial

¿Dónde realizar la solicitud?

En el caso de los viajes de turismo de costa insular y de turismo de interior gestionados por Turismosocial, los usuarios deben necesariamente enviar su solicitud a la dirección de correo electrónico reembolsoscovid@turismosocial.com.

En el caso de no disponer de correo electrónico o de escáner, pueden remitir la solicitud y documentación a través de correo postal a la siguiente dirección: Turismo Social Camí Dels Reis 308, Urbanización Can Granada Torre 3-A 07010 Palma de Mallorca. Eso sí, no podrá llevarse a cabo hasta que cesen las medidas decretadas en el estado de alarma y se pueda circular libremente.

¿Qué documentación es necesario enviar?

En su petición de abono del importe de la plaza, los usuarios deben necesariamente adjuntar la documentación original del viaje escaneada así como los 20 dígitos del IBAN y nombre del titular de la cuenta bancaria. En el caso de que hayan realizado el pago con tarjeta de crédito o débito, no es necesario enviar la información de la cuenta.

¿Cobrarán gastos de anulación?

Según la nota de la dirección general del Imserso no se cobrarán gastos de anulación a los usuarios.

¿Dónde ingresarán el abono?

Según ha explicado el Imserso, los usuarios recibirán en la cuenta bancaria facilitada al efecto o en la tarjeta de crédito o débito en la que realizaron el pago, la cantidad correspondiente, una vez deducidos los gastos de gestión, que ascienden al 6,20% del importe total del precio del viaje interrumpido.

¿Hay plazo de solicitud de reembolso?

El instituto ha detallado que no existe un plazo predeterminado para realizar las solicitudes de reembolso.

Viajes gestionados por Mundiplan

¿Dónde realizar la solicitud?

En el caso de los viajes de turismo de costa peninsular gestionados por Mundiplan, se puede solicitar la devolución a través de la página web de la empresa, donde los usuarios deben acceder a su reserva indicando su DNI y Clave facilitada por el Imserso en su carta de acreditación.

Para realizar la solicitud de reembolso se ha habilitado un proceso automático en la reserva accediendo a "solicitud de tramitación", donde se podrá cumplimentar la información necesaria para proceder al reembolso.

También se podrá solicitar la devolución a través de una agencia de viajes, en cuyo caso se deberá acudir cuando cesen las medidas decretadas en el estado de alarma y se pueda circular libremente.

¿Dónde ingresarán el abono?

Al igual que en el caso de los viajes gestionados por Turismosocial, los usuarios recibirán en la cuenta bancaria facilitada al efecto o en la tarjeta de crédito o débito en la que realizaron el pago.

¿Cobrarán gastos de anulación?

No, los usuarios recibirán la cantidad correspondiente a su plaza, una vez deducidos los gastos de gestión, que ascienden al 6,20% del importe total del precio del viaje interrumpido, pero no se cobrarán gastos de anulación.

¿Hay plazo de solicitud de reembolso?

No, las solicitudes pueden presentarse a través de las vías facilitadas para ello en cualquier momento, sin fecha tope.