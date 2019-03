Imbroda: “Los primeros que incumplen la ley son los que saltan la valla”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha criticado a los que no se dan cuenta del problema de que la valla sea "permeable", con entradas masivas de inmigrantes, y ha dicho que las fronteras están para que puedan ser defendidas, no para que sean un "coladero" de personas que acceden a un país de manera ilegal.

Durante su intervención en la convención programática del PP de Melilla para las próximas elecciones europeas, Imbroda ha subrayado que es malo para la ciudad y su futuro que se dé una sensación de "levedad y no firmeza", y ha arremetido contra aquellos que acusan a la Guardia Civil de no cumplir la ley. "La valla de Melilla está puesta para que no se incumpla la ley", ha remarcado Imbroda, quien ha reseñado que los primeros que incumplen la legislación son los que tratan de entrar en un país violentando sus fronteras.

El presidente melillense ha criticado a quienes consideran que basta con tocar la valla para dar por hecho que los inmigrantes ya han entrado a España y se ha preguntado, si eso fuera así, para qué poner dos vallas y una sirga tridimensional. Según Imbroda, los guardias civiles tienen que defender y proteger el interés de España en Melilla. Por ello, ha reiterado la necesidad de que se produzca un cambio normativo de la ley de extranjería para dar "argumentos y razones legales" a los agentes que defienden la frontera.

El presidente melillense ha apostado por que la UE se implique en los países de origen de inmigrantes y ha censurado que el PSOE diga que el PP quiere un pacto de estado en materia de inmigración porque "quiere tapar los muertos". Para Imbroda, esto es "ignominioso" y ha recordado que en 2005, cuando gobernaba el PSOE, también hubo inmigrantes muertos y el PP "no habló de esos muertos para echarlos en cara".

En relación a la tragedia en la frontera de Ceuta del pasado día 6, ha aludido a que los resultados de las autopsias han confirmado que los inmigrantes murieron ahogados, no por el impacto de pelotas de goma, como se llegó a decir.

"Hemos tenido que oír barbaridades", ha dicho Imbroda, quien ha lamentado que muchos políticos, como el coordinador de IU, Cayo Lara, que visita el lunes Melilla, venga a la ciudad "para la foto en la valla" o como hizo en su día la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien dijo haber llorado tras un árbol tras visitar el perímetro. "¿Dónde estaba el árbol?", se ha preguntado Imbroda, quien ha ironizado con que, junto a la valla de Melilla, "hay pocos árboles".